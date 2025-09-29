Fachin toma posse como presidente do STF - Membro do Supremo desde 2015, Fachin vai comandar tribunal pelo próximos dois anos. Na posse, ele afirmou que Judiciário não pode ser submisso, mas também defendeu autocontenção da magistratura.O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), tomou posse nesta segunda-feira (29/09) no cargo de presidente da Corte. O ministro terá mandato de dois anos e ficará no comando do STF e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) até 2027.

O ministro Alexandre de Moraes, que será o vice-presidente, também foi empossado.

"A independência judicial não é um privilégio, e sim uma condição republicana. Um Judiciário submisso, seja a quem for, mesmo que seja ao populismo, perde sua credibilidade. A prestação jurisdicional não é espetáculo. Exige contenção", disse Fachin durante a posse. "Nosso compromisso é com a Constituição. Repito: ao direito, o que é do direito. À política, o que é da política", disse.