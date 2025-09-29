Lufthansa anuncia corte de 4 mil cargos administrativos - Companhia aérea alemã prevê redução em meio a processo de digitalização e automação com ajuda da IA, ao mesmo tempo em que projeta aumento dos lucros aos investidores e uma ampla modernização de sua frota.A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou nesta segunda-feira (29/09) um corte de 4 mil cargos administrativos até 2030, à medida que avança em um processo de automação, digitalização e consolidação do trabalho com a ajuda da inteligência artificial (IA).

O Grupo Lufthansa expôs seus planos estratégicos em uma apresentação para investidores e analistas em Munique. O planejamento prevê a elevação de suas metas financeiras de médio prazo, com lucro operacional – ajustado antes de juros e impostos (Ebit) – de 8 a 10% da receita, acima da meta anterior de 8%.

Para este ano, a empresa disse que espera que o Ebit ajustado supere significativamente o 1,9 bilhão de dólares (R$ 10,1 bilhões) obtido no ano passado. O grupo prevê uma forte demanda por viagens aéreas em meio a limites na oferta de voos devido à sobrecarga nas cadeias de suprimentos de aviões e motores. Segundo os administradores, isso significa um mercado aquecido que mantém os aviões lotados e impulsiona a receita.