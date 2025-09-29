Por que marcas de varejo da Europa ficam mais caras quando chegam ao Brasil ?

Esses fatores, segundo Guanais, levam marcas como a Zara a se posicionarem no mercado brasileiro como high end, ou seja, uma marca que oferece produtos e serviços mais exclusivos, se distanciando da imagem de varejista que a Zara tem na Europa.

O relatório de 2025 aponta também que os preços da Zara no Brasil diminuíram em relação à amostragem anterior, embora o país ainda seja um dos lugares mais caros para se comprar da marca no mundo. Ao mesmo tempo, é possível perceber que o preço de outras varejistas brasileiras subiu, uma reação à alta da inflação e ao aumento da demanda por vestuário após a pandemia. "Mas o gap ainda é alto", destaca.

O "Custo Brasil" entra inclusive no preço de varejistas nacionais, mas Guanais explica que as marcas brasileiras conseguiram desenvolver uma cadeia produtiva e de fornecedores nacional tão competitiva quanto no exterior. Marcas europeias como Zara e H&M costumam alocar suas produções para outros países, especialmente no Sudeste Asiático, o que também influencia os preços praticados por conta dos impostos de importação e da necessidade de produzir peças antecipadamente. A H&M, por exemplo, já produz em território brasileiro calçados e biquínis, pontua o especialista do BTG Pactual.

Fast Fashion e "luxo acessível"

A professora do curso de design moda da Universidade Federal do Ceará (UFC) Syomara Duarte destaca também fatores geográficos e sazonais para a diferença de preços: porque as estações do ano são diferentes, as coleções da Zara lançadas no Hemisfério Norte costumavam ser lançadas com atraso no Hemisfério Sul, e a preços mais altos. "De uns 10 anos para cá, essa diferença diminuiu. Acho que foi por uma exigência do público brasileiro, mesmo porque nós temos uma produção própria muito significativa, e isso fez com que a marca [Zara] trouxesse coleções e preços em maior equilíbrio com os lançamentos da Europa", argumenta.

Essa necessidade está no cerne do chamado fast fashion, moda produzida em larga escala com o intuito de suprir as demandas imediatas do consumidor e obter grandes margens de lucro. As peças passam então a ser descartáveis assim que uma nova coleção surge – a chamada obsolescência programada. "H&M e Zara são fast fashion", crava Syomara.