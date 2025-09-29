Trump anuncia tarifa de 100% para filmes estrangeiros nos EUA - Presidente dos EUA diz que indústria cinematográfica americana foi "roubada" por estrangeiros. Tarifaço poderia trazer enormes prejuízos a Hollywood, que depende de cooperação internacional.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira (29/09) a imposição de uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior enviados ao país.

"Vou impor uma tarifa de 100% sobre todo e qualquer filme feito fora dos Estados Unidos", disse Trump em postagem em sua rede social Truth Social.

A medida, que pode trazer enormes prejuízos ao modelo de negócios global de Hollywood, sinaliza a disposição de Trump em estender suas políticas comerciais protecionistas à indústria do entretenimento, aumentando as incertezas para os estúdios de cinema que dependem fortemente de coproduções internacionais e da receita de bilheteria no exterior.