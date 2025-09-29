Trump e Netanyahu dizem concordar com plano de paz em Gaza - Presidente dos EUA anunciou plano de 20 pontos para acabar com a guerra no território palestino e adverte Hamas a aceitar termos.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (29/09) que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou com seu plano de 20 pontos para encerrar o conflito na Faixa de Gaza. No entanto, não há certeza se o grupo palestino Hamas vai aceitar os termos.

A declaração foi feita por Trump em um pronunciamento à imprensa na Casa Branca ao lado de Netanyahu, após uma reunião entre os dois líderes.

"Quero agradecer ao primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu por concordar com o plano e por confiar que, se trabalharmos juntos, poderemos pôr fim à morte e à destruição que temos visto há tantos anos", disse Trump. "Espero que cheguemos a um acordo de paz e, se o Hamas rejeitar o acordo, o que é sempre possível, eles serão os únicos que ficarão de fora, pois todos os outros o aceitaram, mas tenho a sensação de que teremos uma resposta positiva."