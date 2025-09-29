Trump recebe Netanyahu para debater paz em Gaza

O presidente americano aparenta estar cada vez mais frustrado com Netanyahu, principalmente depois do ataque israelense a negociadores do Hamas em Doha, no Catar. O país árabe é um importante aliado dos EUA e abriga a maior base militar americana no Oriente Médio.

Na sexta-feira, Trump disse acreditar ter um acordo sobre Gaza, depois de apresentar durante a semana o seu plano de paz a vários países árabes e muçulmanos, assim como a Benjamin Netanyahu. "Será um acordo que trará de volta os reféns. Será um acordo que acabará com a guerra", prometeu o presidente dos EUA.

No domingo, numa mensagem na rede social Truth Social, Trump afirmou que há "uma oportunidade real de alcançar algo grande no Oriente Médio" e "todos estão prontos para algo especial, algo inédito".

Objeções por Israel

Netanyahu, porém, deu poucos motivos para tanto otimismo nos últimos dias. Num discurso em tom desafiador na Assembleia Geral da ONU, na sexta-feira, ele prometeu "terminar o trabalho" contra o Hamas e bloquear a criação de um Estado palestino. Ele frisou que Israel "não cederá" às pressões internacionais.

Nem Netanyahu nem o Hamas até agora concordaram com o plano, que tem 21 pontos. Um esboço foi divulgado na íntegra no sábado pelo jornal The Times of Israel. Neste domingo o diário americano The Washington Post também divulgou trechos do plano, mas com uma redação diferente em alguns pontos.