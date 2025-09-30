[Coluna] Príncipe Andrew e a máquina de "passação de pano" - Homens poderosos como Andrew, que são acusados de graves abusos contra mulheres e meninas, são vistos mais como "crianças problemáticas" do que como suspeitos de crimes.Entre o fim dos anos 1990 e os anos 2000, o bilionário americano Jeffrey Epstein era um dos homens mais influentes na cena dos super-ricos dos Estados Unidos. Sua ilha particular e sua mansão na Flórida eram frequentadas por muitos desses homens famosos. Ali, mantinha uma rede de sexo com mulheres mais novas, muitas delas menores de idade.

Epstein foi preso em 2019 e encontrado morto em sua cela no mesmo ano. Desde então, famosos e poderosos do mundo todo vivem sendo associados a ele. Não por coincidência, o nome de um desses homens célebres sempre aparece quando mais detalhes sobre o caso são divulgados. Trata-se do príncipe Andrew, irmão do rei Charles, filho da Rainha Elizabeth 2ª.

O nome do príncipe da realeza britânica apareceu de novo na semana passada, quando novos documentos com dados de amigos e clientes da rede de Epstein foram divulgados. Andrew, segundo os documentos, estaria em um voo particular do milionário que levou seus convidados de Nova Jersey para a Flórida, onde ficava a mansão que funcionava como uma das sedes de suas "festas com menores de idade", a maioria delas pobres e vulneráveis, que eram recrutadas por outras meninas pobres. O nome de Elon Musk também aparece nos documentos do caso.