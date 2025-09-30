Como identificar bebidas adulteradas com metanol

"O metanol não tem um cheiro desagradável, nem tampouco um sabor ruim. Ele se mistura bem à bebida, ou seja, quando há presença desse contaminante, ele passa despercebido por quem está ingerindo. Isso torna a intoxicação pelo metanol um feito bem traiçoeiro", diz Álvaro Pulchinelli Junior, médico toxicologista e patologista clínico, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).

No entanto, ao comprar a bebida é importante ficar atento aos detalhes da embalagem, como rótulo borrado ou mal colocado, e analisar se o valor está compatível com o de mercado, desconfiando de preços muito baixos. Os consumidores também deveriam buscar fazer a compra em supermercados e lojas confiáveis, evitando locais informais.

Em caso de doses consumidas em bares e restaurantes, onde não é possível analisar a garrafa e o rótulo, o indicado é não consumir drinks feitos com bebidas destiladas como vodca, gim e uísque.

Estabelecimentos confiáveis

Mas caso haja o consumo é importante observar se há alteração de cor em bebidas que deveriam ser transparentes, como vodca, gim, saquê e cachaça. Apesar de não ser comum, algumas falsificações mais grosseiras podem mudar o aspecto da bebida.

"Um cheiro diferente, mais forte ou um sabor mais adocicado, podem ser sinais de uma bebida falsificada. Mas hoje o falsificador consegue disfarçar essas características. Então o principal alerta é desconfiar de preços abaixo do mercado e o principal e o mais seguro é sempre comprar de estabelecimentos confiáveis", acrescenta Guilherme Mendes Zaque, médico emergencista e intensivista, coordenador das UTIs do Hospital Santa Marcelina.