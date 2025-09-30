Degradação ambiental coloca em risco a prosperidade europeia - Pesquisadores alertam que, apesar dos avanços no combate às mudanças climáticas, pouco tem sido feito para recuperar a natureza na Europa, que sofre com solos degradados e pressão sob recursos hídricos.A Europa enfrenta atualmente níveis de degradação, superexploração e perda de biodiversidade que representam uma ameaça direta à estabilidade, à segurança e aos padrões de vida no continente, revelou um relatório divulgado nesta terça-feira (30/09) pela Agência Europeia do Ambiente (AEA).

Publicado a cada cinco anos pela agência da União Europeia (UE), sediada em Copenhague, o relatório é a avaliação mais abrangente das condições do meio ambiente, do clima e da sustentabilidade na região.

Apesar do progresso em áreas como a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa e da expansão das energias renováveis, o documento concluiu que o estado geral do meio ambiente da Europa "não é bom". Autoridades da UE disseram que o relatório é um lembrete doloroso da importância de manter e fortalecer as políticas e ambições verdes.