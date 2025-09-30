Em que pé estão as relações entre Trump e a Coreia do Norte?

Os dois líderes se encontraram em Singapura em junho de 2018 para uma cúpula inédita, após meses de uma retórica hostil, com comentários de Trump sobre "destruir totalmente" a Coreia do Norte e de que Kim era um "um homem-foguete em uma missão suicida".

"Nós nos apaixonamos"

A reunião rendeu uma declaração não vinculativa de Pyongyang com o compromisso de "desnuclearização completa" da Península Coreana. Trump brincou dizendo que, depois daquele encontro, Kim lhe havia escrito "cartas lindas" e que "nós nos apaixonamos".

Os dois líderes acabariam trocando aproximadamente 27 cartas durante o primeiro mandato de Trump. Em muitas delas, Kim se dirigia a Trump como "vossa excelência", com uma prosa floreada para elogiar a amizade entre eles.

A lua de mel, no entanto, não durou nem um ano. Uma reunião de acompanhamento em Hanói, no Vietnã, em fevereiro de 2019, foi interrompida quando ficou claro que não haveria nenhum acordo para que a Coreia do Norte abandonasse seu programa de armas nucleares.

Os líderes se viram novamente em junho de 2019, em breve encontro para uma sessão de fotos na vila de Panmunjom, que marca a zona desmilitarizada entre o Norte e o Sul.