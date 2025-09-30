Ex-assessor de deputado da AfD é condenado por espionagem - Tribunal alemão afirma que Jian G. repassou informações a um serviço secreto chinês e espionou dissidentes chineses quando trabalhava no gabinete de Maximilian Krah no Parlamento Europeu.Um ex-assessor do eurodeputado alemão Maximilian Krah, do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), foi condenado nesta terça-feira (30/09) a quatro anos e nove meses de prisão sob a acusação de ter espionado para a China.

O tribunal de Dresden considerou provado que Jian G. trabalhou para um serviço secreto chinês. Como funcionário do gabinete de Krah quando este era deputado no Parlamento Europeu, Jian G. teria coletado informações e repassado alguns documentos confidenciais às autoridades chinesas de 2019 a 2024, altura em que o ex-assessor, que é cidadão alemão, foi detido.

Segundo a decisão da corte, ele também teria reunido informações pessoais sobre a liderança da AfD e espionado dissidentes chineses.