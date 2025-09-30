Polícia de Berlim busca "minicanguru" à solta na cidade

Segundo a imprensa local, o animal, que tem cerca de metade do tamanho de seu congênere canguru, fugiu de uma mansão de Kladow no último fim de semana, após alguém abrir indevidamente a porta do seu recinto cercado, onde ele vivia com outros cinco marsupiais.

Vários veículos da imprensa da capital alemã relataram que a propriedade pertence a Jakob Augstein, publisher do jornal der Freitag e um dos herdeiros da revista Der Spiegel, uma das maiores publicações da Europa.

Segundo a polícia, o tutor registrou boltim de ocorrência. Um texto da própria Der Spiegel apontou que um empregado da mansão relatou que "vândalos" já haviam tentado no passado romper a cerca do recinto dos marsupiais.

Busca sem sucesso

A operação policial no último domingo terminou sem sucesso após duas horas. "Não existe um manual para este tipo de situação e os agentes não recebem formação específica", afirmou o inspetor-chefe Martin Halweg ao jornal Berliner Morgenpost. Halweg também disse que em seus mais de 30 anos de carreira nunca havia se envolvido numa operação tão exótica. "Esses casos são realmente muito raros", disse.

Desde o último domingo, a polícia não tem ativamente procurado mais o animal, considerando que ele não representa perigo para o público. No entanto, as autoridades aconselharam os habitantes da região a manter distância e a contararem a polícia se ele for avistado. A partir de agora, os esforços para a captura devem recair sobre o proprietário. Na noite de terça-feira (30/09), o wallaby fugitivo continuava à solta.