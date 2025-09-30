Por que a Cisjordânia é central no conflito israelo-palestino?

Ao final da guerra, em 1949, Israel detinha grande parte das terras originalmente destinadas a um Estado palestino.

Muitos dos mais de 750 mil palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas casas na época da criação do Estado de Israel foram deslocados para a Cisjordânia – episódio ao qual os palestinos se referem como Nakba ("catástrofe"em árabe).

A Cisjordânia é um território de 5.655 quilômetros quadrados. Ali, os campos de refugiados são até hoje administrados pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Médio (UNRWA).

O território foi capturado por Israel em 1967, na Guerra dos Seis Dias, e permanece sob ocupação desde então – a despeito de a maior parte da comunidade internacional não reconhecê-la.

O primeiro assentamento israelense foi construído na Cisjordânia no final da década de 1960. Essas edificações começaram a proliferar na década de 1980, e seu crescimento acelerou nos últimos anos. Atualmente, entre 500 mil e 800 mil colonos vivem ali, muitos em empreendimentos apoiados pelo Estado.

Embora a maioria dos colonos não seja militante, alguns se envolvem em atos de violência contra palestinos. Sucessivos governos israelenses legalizaram postos avançados antes não autorizados e expandiram os assentamentos, o que, segundo críticos, torna quase impossível a criação de um Estado palestino contíguo.