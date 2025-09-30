Protestos da Geração Z extrapolam Ásia e chegam à América do Sul - Após vários países asiáticos terem passado por transformações políticas lideradas por uma geração nascida na era digital, manifestações do tipo chegam ao Peru e Paraguai, sob forte repressão policial.Uma fúria juvenil tem percorrido diversos lugares do mundo. Do Nepal à Indonésia, passando pelas Filipinas, Bangladesh e Sri Lanka, vários países asiáticos viram seus jovens irem às ruas manifestar seu descontentamento com a corrupção e a desigualdade – e serem reprimidos com violência. Nas últimas semanas, os protestos chegaram também à América Latina.

No Peru, os jovens estão no centro das recentes mobilizações de repúdio à presidente Dina Boluarte, seu governo e o Congresso, sob o lema "O povo se levanta, dia do despertar peruano".

Os protestos eclodiram em 20 de setembro, após reformas no sistema de pensões do país que exigem que todos os peruanos com mais de 18 anos se filiem a um fundo de pensão. No último sábado, mais manifestações ocorreram, acompanhadas de forte reação policial, que deixou dezenas de feridos.