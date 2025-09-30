Suspeito de explodir gasoduto Nord Stream é preso na Polônia - Ucraniano é acusado de participar de sabotagem contra gasoduto russo que abastecia a Alemanha. Ele era alvo de um mandado de prisão europeu emitido por autoridades alemãs. Trata-se da 2ª prisão no caso.Autoridades da Polônia prenderam um ucraniano suspeito de envolvimento nas explosões submarinas que danificaram os gasodutos Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha em 2022, informaram promotores poloneses nesta terça-feira (30/09).

Segundo a emissora de rádio polonesa RMF FM, Volodimir Z. foi detido em Pruszkow, na região central da Polônia, e transferido para Varsóvia. O Ministério Público polonês informou que ele era alvo de um mandado de prisão europeu emitido na Alemanha.

"Levando em consideração a guerra em larga escala na Ucrânia e o fato de que Nord Stream é de propriedade da empresa russa Gazprom, que financia essas atividades, a defesa atualmente não vê nenhuma possibilidade de apresentar queixa contra qualquer pessoa que tenha participado nesses eventos", afirmou Timoteusz Paprocki, advogado de Volodimir Z., à RMF FM.