Talibã impõe apagão de telecomunicações ao Afeganistão - Corte na internet e em serviços de telefonia móvel afeta mais de 43 milhões de pessoas. Medida teria sido imposta para combater a "imoralidade", mas não há confirmação oficial por parte das autoridades talibãs.O Afeganistão tem nesta terça-feira (30/09) um segundo dia de apagão geral nas telecomunicações, com a mídia local noticiando um possível corte nacional dos serviços de fibra ótica como parte da repressão do grupo fundamentalista islâmico Talibã à suposta "imoralidade".

Na noite desta segunda-feira, o sinal de celular e o serviço de internet foram ficando gradualmente mais fracos em todo o país até a conectividade ficar abaixo de 1% dos níveis normais, de acordo com a organização de vigilância da internet Netblocks.

"Está atualmente em vigor um corte nacional das telecomunicações", anunciou a Netblocks. Mais de 43 milhões de pessoas foram afetadas.