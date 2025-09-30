Trem noturno entre Berlim e Paris será extinto após 2 anos

Segundo a ÖBB, principal operadora de trens noturnos da Europa e que liderava o serviço, os franceses decidiram não renovar uma série de subsídios financeiros.

Apesar da alta procura e popularidade entre passageiros – os trens registram ocupação superior a 70% – a viabilidade tanto da rota Berlin-Paris e Viena-Paris ainda dependia da injeção de 10 milhões de euros (R$ 62,5 milhões) por ano por parte da operadora ferroviária francesa SNCF, que, por sua vez, recebia o valor do Ministério dos Transportes da França.

"Atualmente, os trens noturnos só podem ser operados com a participação de parceiros internacionais. A ÖBB lamenta que, após a retirada dos parceiros franceses, ambas as conexões de trens noturnos deixem de ser oferecidas a partir de 14 de dezembro de 2025", anunciou a operadora austríaca.

A decisão efetivamente encerra os serviços noturnos entre Berlim e Paris e Viena e Paris, já que nenhuma outra empresa opera trens noturnos nas mesmas rotas.

Nos últimos anos, as duas rotas haviam se tornado populares entre passageiros interessados em evitar companhias aéreas ou dispostos a fazer viagens mais lentas com a possibilidade de descanso durante o percurso.

A viagem no Nightjet entre Berlim e Paris, por exemplo, tem duração de 14 horas, com partidas três vezes por semana. Os assentos mais baratos custam cerca de 30 euros, mas há opções em vagões do tipo couchette com até seis camas ou vagões-leito com uma a três camas, chuveiro e café da manhã.