Trump cobra lealdade ideológica de generais e cita "guerra interna" - Em reunião incomum, presidente avisou que militares iriam "pôr ordem" em cidades governadas pela oposição e citou "inimigo interno". Já chefe do Pentágono exigiu renúncia dos que não se alinharem à Casa Branca.Numa ação incomum, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, convocou centenas de líderes das Forças Armadas americanas na ativa em todo o mundo para um encontro presencial no qual cobrou dos militares lealdade à agenda ideológica da Casa Branca. Na mesma reunião, Trump expôs aos generais e almirantes planos para acabar com o que chamou de "cultura woke" na instituição e enfatizou seu desejo de usar os militares para "pôr ordem" em cidades governadas por adversários.

"É o inimigo que vem de dentro, e temos que lidar com ele antes que saia do controle", discursou Trump na reunião, que ocorreu nesta terça-feira (30/09) em Quantico, no estado de Virgínia. "A América está sob invasão por dentro. Não é diferente de um inimigo externo, mas mais difícil de várias formas, porque eles não usam uniformes."

A declaração era uma referência a criminosos e imigrantes irregulares, embora o presidente americano também tenha se queixado de "rebeldes" financiados pela "esquerda radical".