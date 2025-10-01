Baden Powell: o músico que casou bossa nova com candomblé e "inventou" os afrossambas - Em parceria com Vinicius de Moraes, violonista lançou disco que acabaria se tornando marco da MPB, mas também da apropriação da sonoridade afrobrasileiraO ano de 1962 foi aquilo que os adeptos dos clichês poderiam definir como divisor de águas na vida do violonista e compositor brasileiro Baden Powell (1937-2000). Naquele ano, o músico conheceu o poeta e compositor Vinicius de Moraes (1913-1980), viajou à Europa pela primeira vez e resolveu, carioca e descendente de africanos, empreender um curioso mergulho no universo da capoeira e dos terreiros de candomblé da Bahia.

A mistura desses três elementos faria nascer, em 1966, o disco Os Afro-Sambas. E aí parece que o clichê do divisor de águas vem mesmo a calhar: críticos da época chegaram a chamar o projeto de "uma bacia hidrográfica" em forma de MPB, por conseguir misturar de forma líquida, com requintes de homogeneidade, variados elementos da sonoridade afro com a bossa nova que se fazia sobretudo no Rio de Janeiro e reinava como o suprassumo do status quo cultural brasileiro.

Baden se impressionou muito com o que viu e ouviu na Bahia. Achou que o berimbau era instrumento que muito bem se encaixaria na música contemporânea que ele buscava e percebeu um repertório de sons, de sintaxe e de semântica no mundo dos terreiros afrobrasileiros que merecia e precisava ser disseminado em forma de MPB. Tal e qual os antropofagistas do modernismo, ele usaria o conhecimento clássico de música herdado da Europa para dar vazão às riquíssimas musicalidades africanas.