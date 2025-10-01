[Coluna] Trump conseguiu reaproximar Brasil e Alemanha

Por um lado, elas já têm muito o que fazer nos Estados Unidos para se ocupar também de uma filial no Brasil. Por outro lado, elas não sabem se ainda devem investir no Brasil. As empresas americanas não têm certeza se, sob o presidente Donald Trump, ainda é "permitido" manter ou construir cadeias de valor no Brasil.

Os Estados Unidos continuarão impondo taxas de importação de até 50%, como é o caso no momento para muitos produtos brasileiros? Aí não valeria mais a pena investir numa fábrica no Brasil.

Ninguém sabe se Trump vai criar um índex de nações, com o qual de facto proibiria empresas americanas de fazerem negócios com países que ele queira punir. O Brasil, assim como a Índia, foi punido com as maiores taxas. Trump poderá elevá-las ou impor novas sanções. Para as empresas americanas, o recado é: fiquem longe do Brasil.

Do lado alemão, o "efeito China" faz com que muitas empresas se interessem de novo pelo Brasil. Empresas alemãs, sobretudo do setor industrial, viram nos últimos anos quão perigosa uma dependência unilateral pode ser. Inicialmente elas foram afetadas pela dependência energética da Rússia e, posteriormente, pela crescente vulnerabilidade à China. É do país asiático que vêm produtos intermediários essenciais, terras raras, baterias ou componentes para a transição energética.

Ao mesmo tempo aumentaram as tensões políticas entre a China e o Ocidente (Taiwan, Mar da China Meridional, questões de tecnologia e dados). Em resumo: as empresas, que já perderam o mercado russo, tentam agora diminuir sua dependência da China.

Brasil tem potencial