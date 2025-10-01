Drones, crimes cibernéticos e incêndios ameaçam infraestrutura alemã - Governo afirma que a infraestrutura crítica da Alemanha está sob séria ameaça. Moscou, Pequim e extremistas têm sido apontados como autores. Berlim está preparada para lidar com um ataque em várias frentes?A segurança cibernética e a infraestrutura na Alemanha estão sob ataques quase diários. Na mesma semana em que drones foram avistados sobre vários aeroportos europeus, um ataque contra o software de segurança usado em vários aeroportos, incluindo o de Berlim, deixou passageiros e funcionários em pânico. Ao mesmo tempo, o serviço ferroviário da Deutsche Bahn foi alvo mais uma vez de um incidente grave de sabotagem.

Ataques cibernéticos semelhantes miram cada vez mais empresas privadas e já somam um prejuízo de 289 bilhões de euros (R$ 1,8 trilhão), de acordo com a Bitkom, organização que representa a economia digital na Alemanha.

Acredita-se que organizações criminosas estão por trás de cerca de 68% desses crimes, mas metade das empresas pesquisadas afirmou que conseguiu rastrear pelo menos um ataque feito pela Rússia. Um número semelhante afirmou ter relacionado incidentes do tipo à China.