Israel intercepta flotilha rumo a Gaza com Greta Thunberg - Embarcações tentavam furar bloqueio naval israelense e levar ajuda humanitária ao enclave palestino. Ministério do Exterior de Israel diz que ativistas, entre os quais alguns brasileiros, estão "seguros e saudáveis".A flotilha internacional que transportava ativistas de vários países rumo à Faixa de Gaza, na tentativa de entregar ajuda humanitária à população do território palestino, foi interceptada nesta quarta-feira (01710) por navios militares israelenses.

A Flotilha Global Sumud – formada por cerca de 45 embarcações transportando em torno de 500 ativistas, políticos e personalidades, incluindo a ativista climática sueca Greta Thunberg - deixou a Espanha no mês passado com o objetivo de romper o bloqueio naval israelense ao território palestino,devastado pela guerra.

Após uma parada de 10 dias na Tunísia, onde os organizadores relataram dois ataques de drones a embarcações da flotilha, o grupo retomou sua jornada em 15 de setembro. Um de seus principais navios, o Alma, foi "agressivamente cercado por um navio de guerra israelense", informou o grupo, antes que outra embarcação, o Sirius, fosse submetida a "manobras de assédio semelhantes".