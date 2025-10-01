Morre Jane Goodall, renomada primatologista e ativista - Pesquisadora britânica alterou a percepção global sobre a inteligência dos chimpanzés. Aclamada por suas descobertas, ela se transformou em defensora da vida selvagem e dedicou sua vida a lutar pela causa dos primatas.A primatologista britânica Jane Goodall, que se tornou mundialmente por suas pesquisas pioneiras que realizou sobre o comportamento dos chimpanzés, morreu aos 91 anos. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira (01/10) pelo instituto que leva seu nome em uma publicação nas redes sociais.

"O Instituto Jane Goodall tomou conhecimento nesta manhã, quarta-feira, 1º de outubro de 2025, que a Dra. Jane Goodall, Mensageira da Paz da ONU e fundadora do Instituto Jane Goodall, morreu de causas naturais."

"Ela estava na Califórnia como parte de sua turnê de palestras nos Estados Unidos. As descobertas da Dra. Goodall como etóloga transformaram a ciência, e ela foi uma defensora incansável da proteção e restauração do mundo natural" diz a postagem.