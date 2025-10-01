Polícia fecha Oktoberfest após explosão em Munique - Polícia de Munique manteve fechados os portões da festa da cerveja após uma explosão atingir casa em bairro residencial na cidade do sul da Alemanha, matando ao menos uma pessoa. Existe ameaça de bomba contra o evento.A polícia de Munique fechou temporariamente a Oktoberfest na manhã desta quarta-feira (01/10) até pelo menos 17h (horário local) após uma explosão atingir uma casa na cidade do sul da Alemanha, matando pelo menos uma pessoa. Há notícias sobre uma ameaça de bomba contra a festa.

A polícia informou que armadilhas de explosivos foram encontradas em um prédio em chamas na manhã de quarta-feira no norte de Munique, levando forças especializadas a serem acionadas para desarmá-las.

Os policiais atenderam a um chamado e encontraram uma van completamente queimada em uma área residencial da capital da Baviera – e uma pessoa ferida perto de um lago próximo.