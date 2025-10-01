Polícia prende em Berlim três supostos agentes do Hamas

Na quinta-feira, os promotores apresentarão os pedidos de prisão dos três suspeitos ao Tribunal Federal de Justiça.

Dois dos suspeitos são cidadãos alemães. Segundo o Ministério Público, o terceiro é de nacionalidade libanesa. Eles foram identificados apenas como Abed Al G., Wael F. M. e Ahmad I., em conformidade com as leis de privacidade alemãs.

Guerra entre Israel e Hamas em Gaza

O Hamas realizou centenas de ataques contra civis israelenses ao longo dos anos, mas raramente operou fora de Israel e dos territórios palestinos. Não está claro os suspeitos agiam sob ordens da liderança do Hamas ou se eram meramente simpatizantes do grupo islamista ou da causa palestina.

O Hamas – considerado uma organização terrorista pela União Europeia (UE), Estados Unidos, Alemanha e vários outros países – é o responsável pelos ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 em Israel, que mataram cerca de 1.200 pessoas, e resultaram no sequestro de 251 outras.

Israel reagiu aos atentados dando inicio a uma guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza que já dura quase dois anos. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, mais de 65.000 mil pessoas morreram em razão dos ataques israelenses, na maioria civis.