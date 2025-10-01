Shutdown nos Estados Unidos: o que acontece e quem é afetado? - Sem acordo no Congresso em torno do orçamento, governo americano paralisou suas atividades, com impactos em serviços não essenciais e no emprego de mais de 700 mil funcionários públicos.O governo dos Estados Unidos paralisou suas operações após a meia-noite desta quarta-feira (01/10), em meio a um tenso impasse orçamentário entre o presidente Donald Trump e os democratas no Congresso. Como não foi aprovada uma medida de financiamento para manter as atividades, serviços federais serão interrompidos, afetando a vida de milhões de pessoas e o emprego de centenas de milhares de funcionários públicos federais.

Os dois partidos tinham até às 23h59 (hora local) de 30 de setembro, quando o ano fiscal terminou, para aprovar os fundos que permitiriam às agências do governo continuar operando plenamente. Os republicanos só conseguiram obter dois dos sete votos democratas de que precisavam no Senado para aprovar um pacote de financiamento provisório que teria mantido o governo totalmente operacional por mais sete semanas. Dessa maneira, ambos os partidos teriam mais prazo para negociar o orçamento completo para o próximo ano fiscal.

Por sua vez, os democratas também não conseguiram os 13 apoios necessários para sua proposta orçamentária, que destina mais verbas para a saúde e que, assim como o projeto de lei republicano apresentado por Trump, foi rejeitada no Senado.