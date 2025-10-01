Talibã restaura telecomunicações após ordenar apagão no Afeganistão

No entanto, ainda há confusão em torno do estado atual da conectividade à internet no Afeganistão, depois de algumas redes serem aparentemente restauradas. A agência de notícias Associated Press noticiou anteriormente o que alegava ser uma declaração do Talibã negando relatos de que o apagão foi uma ação deliberada e afirmando que os antigos cabos de fibra ótica estão desgastados e sendo substituídos. Mais tarde, porém, descobriu-se que a declaração era falsa.

Jornalistas da agência de notícias AFP, contudo, relataram nesta quarta-feira que os sinais de celular e wi-fi haviam retornado às províncias de todo o país, incluindo Kandahar, no sul, Khost, no leste, Ghazni, no centro, e Herat, no oeste.

Na noite de quarta-feira, centenas de afegãos saíram às ruas da capital, Cabul, espalhando a notícia de que a internet havia retornado.

Apagão como forma de combate à "imoralidade"

Este foi o primeiro corte nas telecomunicações desde que o Talibã retornou ao poder em 2021e voltou a impor uma versão fundamentalista da lei islâmica no Afeganistão. As conexões de internet já vinham funcionando de maneira extremamente lenta ou intermitente nas últimas semanas.

A Netblocks, uma organização que monitora a segurança cibernética e a governança da internet, disse que o apagão aprecia ser "consistente com a desconexão intencional do serviço", com a conectividade caindo para 1% dos níveis normais.