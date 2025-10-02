Ataque perto de sinagoga deixa 2 mortos no Reino Unido - Suspeito avançou com carro e esfaqueou pedestres no perímetro de um templo judaico em Manchester, durante o Yom Kippur. Três pessoas ficaram gravemente feridas.Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após um agressor dirigir contra um grupo de pedestres e esfaquear um segurança próximo a uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra, nesta quinta-feira (02/10). O incidente ocorreu no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico.

O suspeito de realizar o ataque foi baleado pela polícia, disseram as autoridades, mas sua morte não foi confirmada.

Em uma série de publicações no X, a polícia disse que foi chamada à Sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, em Crumpsall, pouco depois das 9h30 da manhã no horário local. Segundo as autoridades, minutos depois, tiros foram disparados por agentes armados.