Avenida de Berlim vai homenagear ex-chanceler federal Helmut Kohl

O escândalo de caixa dois da CDU

Kohl faleceu em 2017, aos 87 anos, e uma das principais razões para que a homenagem só seja feita agora talvez seja a sombra lançada sobre sua vida política em 1999, com o escândalo das doações ilegais para a CDU, pelo qual ele foi amplamente responsável. De acordo com as investigações criminais e relatos na mídia, o partido mantinha as contas secretas na Suíça desde pelo menos a década de 1980.

Após inicialmente negar as acusações, Kohl essencialmente as confirmou e assumiu a responsabilidade política por erros nas finanças da CDU durante seu mandato. Ele admitiu ter aceitado o equivalente a quase 1,1 milhão de euros em doações partidárias ocultas e, portanto, ilegais, no caixa dois de seu partido.

Embora circulassem inúmeros boatos sobre quem seriam os doadores secretos, Kohl nunca revelou o nome deles com o argumento de que dera sua palavra a eles de que não o faria, apesar das objeções de que, com a sua recusa, estaria violando a Lei Fundamental (Constituição).

Em 2001, o Tribunal Regional de Bonn encerrou a investigação contra o ex-chefe de governo alemão. Ele foi obrigado apenas a pagar uma multa equivalente a aproximadamente 153 mil euros.

A CDU, da qual Kohl foi presidente de 1973 até 1998, distanciou-se dele. Dois anos depois, ele renunciou ao cargo de presidente honorário. Sua carreira política terminou em 2002 como mero membro do Bundestag. O fim inglório da era Kohl também marcou o início da ascensão da próxima chanceler federal da CDU, Angela Merkel, que acabaria ficando no poder tanto tempo quanto ele: 16 anos – de 2005 a 2021.