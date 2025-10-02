Brasil e mais três países querem criar corredor para vida selvagem - Iniciativa Rios da Onça-Pintada propõe unir áreas ecológicas na bacia do rio Paraná, para proteger, restaurar e reconectar uma área de 2,5 milhões de km2 entre Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai."Se queres ir rápido, vai sozinho; se queres ir longe, vai acompanhado", diz o conhecido provérbio africano. Com base nessa premissa, quatro organizações de Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai uniram forças para lançar um projeto ambicioso. A Iniciativa Rios da Onça-Pintada (Iniciativa Ríos del Yaguareté, em espanhol) propõe a criação de um corredor de proteção da vida selvagem em escala continental ao longo da bacia do rio Paraná, com o objetivo de proteger, restaurar e reconectar uma área de 2,5 milhões de quilômetros quadrados ao longo de 20 anos.

A bacia do rio Paraná é a segunda maior bacia de água doce da América do Sul e se estende pela Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai, conectando as ecorregiões de Yungas, Gran Chaco, Mata Atlântica e Pantanal, que reúnem uma diversidade de ecossistemas que vão desde bosques ribeirinhos e florestas subtropicais até savanas e áreas úmidas.

"A biodiversidade que abriga é extraordinária: onças, ariranhas, antas, veados-do-pantanal, queixadas, tamanduás e inúmeras aves aquáticas. Espécies-chave, como dourados e outras espécies pesqueiras importantes, vivem em seus rios", disse Matías López Bertram, otimizador de processos da organização boliviana Nativa.