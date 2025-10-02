Brasileiro que pulou Muro de Berlim vira série de podcast

Em 1964, Miguel, aos 12 anos, já tinha sido detido no Brasil. O governo da Alemanha Oriental, por sua vez, o colocou na prisão pela primeira vez em 1969, quando tinha 17 anos, por criticar publicamente o governo do país socialista.

Mandado para o outro lado do Muro, impedido de ver os pais, a irmã, os amigos e a namorada, Miguel fez o mais difícil para matar a saudade. Toda a investigação em torno do pulo do brasileiro e dos embates dele com a Stasi estão num dossiê de 600 páginas compilado pela polícia secreta da Alemanha Oriental, onde foram inclusive anexadas fotos com os rastros deixados por Miguel Carmo durante a travessia da Cortina de Ferro.

"O Pulo de Miguel"

O documento, obtido com exclusividade pelo repórter Fábio Corrêa, é o ponto de partida para a nova série de podcasts da DW, O Pulo de Miguel, junto dos 35 anos da Reunificação da Alemanha, comemorados nesta sexta-feira (03/10).

São seis episódios, um por semana. A série vai estar dentro do DW Revista, o podcast semanal da DW, disponível no site e nas principais plataformas de áudio. Os episódios são publicados todas as sextas-feiras e seguem até o dia 7 de novembro.

Mas a história não para – nem começa – aí. O jornalista também empreendeu uma viagem entre Brasil e Alemanha para reencontrar pessoas que conheceram Miguel Carmo e que ajudam a tentar entender não só o "feito" do brasileiro, mas também como era o mundo durante Guerra Fria, esse período histórico cujas marcas continuam vivas até hoje.