Brasileiros denunciam detenção migratória desumana nos EUA

Até a manhã de sexta-feira (28/03), havia ao menos três brasileiros em Pine Prairie. Ao menos cinco passaram por lá em março. Todos homens, os detidos podem chegar a 1.094, segundo o grupo privado com fins lucrativos GEO, que opera desde 2015 as instalações num ponto remoto do estado de Louisiana.

"Mentalmente, isso aqui é uma loucura", afirma Alberto (nome fictício), também mantido no centro de detenção. "Eles só nos jogam nas celas, e qualquer coisa que a gente precise demora uma eternidade."

A Pine Prairie, chegam imigrantes apreendidos pelo ICE em diferentes regiões dos EUA. "Ele me diz que é humilhante estar lá", reporta um familiar de um terceiro brasileiro, que só raramente consegue se comunicar com ele. A viagem de carro para chegar a Pine Prairie levaria 25 horas.

Detidos passam fome e sede

Um relatório da organização Robert F. Kennedy Human Rights (RFK) corrobora os depoimentos dos brasileiros, com base em entrevistas com imigrantes detidos até 2021. Especialistas há anos advogam pelo fechamento das instalações, argumentando que elas são palco de violações de direitos humanos e das próprias diretrizes do ICE.

À DW ou a parentes com quem se comunicaram, imigrantes brasileiros relataram que os detidos em Pine Prairie usam todos os dias a mesma muda de uniforme, incluindo peças íntimas, e que faltam cobertores, lençóis e toalhas. Já a alimentação é descrita como em quantidade insuficiente e de qualidade, duvidosa.