Carros da Volkswagen usam minerais de áreas de conflito?

A República Democrática do Congo (RDC) possui alguns dos maiores depósitos minerais desses metais, e explorá-los pode ser uma fonte de prosperidade para o país na África Central. Mas hoje a mineração dos 3TG ajuda a alimentar um conflito violento no país.

Uma investigação da DW e da revista holandesa De Groene Amsterdammer revelou ser muito provável que os 3TG tenham sido usados nos veículos elétricos da maior montadora da Europa, a Volkswagen (VW).

Com base no Relatório de Matérias-Primas Responsáveis da própria VW, a DW descobriu que pelo menos seis fornecedores, que foram associados a minerais de conflito pela República Democrática do Congo e pela União Europeia (UE), fazem parte da cadeia de suprimentos da empresa alemã.

Um outro fornecedor, uma refinaria de ouro no Sudão, era até recentemente controlada por um grupo armado que os Estados Unidos acusam de genocídio.

Numa declaração por e-mail, um porta-voz da VW não confirmou nem descartou "com absoluta certeza" que os fornecedores estejam envolvidos na cadeia de fornecimento da montadora. "O Grupo Volkswagen não tem um relacionamento comercial direto com nenhuma das empresas ou minas mencionadas", afirmou a montadora, que responsabilizou a "complexidade das cadeias globais de fornecimento" por eventuais irregularidades.

Os fornecedores identificados pela DW incluem as fundições de estanho Malaysia Smelting Corporation, da Malásia, Thaisarco, da Tailândia, e Yunnan Tin Company, da China, e a fundição de tântalo Ningxia Orient Tantalum Industry, também da China. No caso do ouro, são as refinarias Gasabo Gold Refinery, em Ruanda, e African Gold Refinery, em Uganda.