[Coluna] "Malês" de Antonio Pitanga e um Brasil passado a limpo - Antonio Pitanga alcançou um lugar que poucos homens negros puderam alcançar no Brasil. E foi justamente desse lugar que ele sonhou e executou o filme "Malês"."Estreia nesta quinta-feira (02/10) o filme Malês de Antonio Pitanga". Mas se estivéssemos definindo a melhor manchete para essa notícia, poderíamos também dizer: "Nesta quinta, Antonio Pitanga estreia seu filme Malês". Isso porque, nesse caso, tão importante quanto o filme é o fato dele ter sido concebido e dirigido por Antonio Pitanga.

Há 190 anos a cidade de Salvador foi palco da maior rebelião de escravizados do Brasil. Em janeiro de 1835, homens e mulheres escravizados nascidos no Brasil como africanos de origens diferentes, sob liderança de africanos islamizados conhecidos como malês, decidiram que a escravidão deveria acabar, e colocaram suas vidas em risco. Na época, Salvador era a terceira maior cidade escravista das Américas (perdendo apenas para o Rio de Janeiro e Havana) e já havia sido palco de outras insurreições de escravizados, mas nenhuma com a envergadura do Levante dos Malês.

Uma sublevação que nos ajuda a entender as diferentes origens dos africanos escravizados no Brasil, e como isso foi ressignificado sob o signo da escravidão. Que fala sobre o peso que o escravismo teve no funcionamento da maior parte das cidades brasileiras daquele período, já que eles e elas eram a força motriz que faziam a vida urbana funcionar, desde o descarregamento de mercadorias no porto, até a execução de atividades que passavam pela venda de quitutes e comidas e chegavam à alfaiataria e produção de sapatos.