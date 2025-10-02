[Coluna] Proibição do celular na aula sobrecarrega professores

Entre os professores, 89% concordam com a lei. Para Emilene Cleide, professora na rede mato-grossense, "os alunos não conseguem dissociar o lazer do estudo e acabam utilizando o instrumento de forma errônea dentro das salas de aula"

Alguns citaram a incoerência entre a lei e o fato de que muitas secretarias contam com inúmeras plataformas digitais. "A política está desarticulada com o proposto pela Seed-PR [Secretaria Estadual de Educação do Paraná], que em seu currículo coloca muitas plataformas educacionais, o que força a liberação do celular para uso pedagógico e o retorno dos problemas que a lei tenta resolver", sinaliza Merielle Camilo, professora na rede paranaense.

Expectativa versus implementação

Criar uma política pública é uma tarefa complexa. Na fase da elaboração, é necessário pensar em como será a implementação, e especialmente em quais serão os instrumentos utilizados para garantir que a realidade seja a mais próxima possível da expectativa.

A maioria dos professores concorda que a adesão era maior no início e que agora muitos alunos já não respeitam mais a regra.

Leonor, professora amazonense, lamenta: "Esbarramos na efetivação, já que muitos alunos passaram a desrespeitar o regulamento nos últimos meses”. Ela, assim como seus colegas, reclamam da falta de instrumentos que efetivamente garantam o cumprimento da lei, e alguns sentem falta do maior apoio da gestão pública.