Entenda o escândalo dos protetores solares na Austrália - Quase 20 marcas suspenderam vendas após órgão regulador constatar que o fator de proteção real do produto era menor que o indicado na embalagem.Fabricantes de 18 marcas de protetor solar suspenderam as vendas do produto na Austrália após um órgão do governo identificar que muitos não ofereciam ofator de proteção alegado na embalagem.

Uma primeira investigação realizada em junho pelo grupo de defesa do consumidor Choice descobriu que, das 20 marcas populares de protetor solar testadas, apenas quatro correspondiam com precisão às suas indicações de Fator de Proteção Solar (FPS).

Após o caso vir à tona, a Administração de Produtos Terapêuticos (TGA, na sigla em inglês), órgão regulador do governo australiano, conduziu uma nova análise e identificou que 21 produtos não cumpriam o fator de proteção prometido.