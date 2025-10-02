Entenda proposta que amplia isenção do IR e taxa ricos, aprovada pela Câmara - Por unanimidade, Câmara aprovou medida que amplia faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5 mil, desconto para rendimentos mensais de até R$ 7.350 e taxação dos mais ricos. Proposta segue para o Senado.A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira (01/10), por unanimidade, o texto-base do projeto de lei (PL) que prevê isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas com renda mensal de até R$ 5 mil e desconto para quem ganha até R$ 7.350 mensais.

A proposta, encaminhada pelo governo federal, terá ainda de ser aprovada pelo Senado e depois sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar em vigor, em 2026.

A redução do IR foi uma das principais promessas de campanha de Lula em 2022, e o projeto foi enviado para a Câmara em março deste ano.