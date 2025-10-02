Terremoto nas Filipinas deixa ao menos 72 mortos - Tremor de magnitude 6,9 deixou centenas de feridos e desabrigados. País, que é atingido por 20 tufões por ano, também se prepara para chegada de tempestade tropical.O número de mortos no terremoto que atingiu a região central das Filipinas subiu para 72 nesta quinta-feira (02/10). Os corpos das três últimas vítimas foram retirados dos escombros de um hotel que desabou durante a noite na cidade de Bogo, perto do epicentro do tremor de magnitude 6,9 registrado na última terça-feira.

Segundo o Conselho Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do país, não há novas informações de desaparecidos e as equipes de busca serão desmobilizadas.

O presidente filipino Ferdinand Marcos voou para Bogo e prometeu construir um abrigo temporário para as cerca de 600 famílias que tiveram suas casas destruídas pelo terremoto. Outros 80 edifícios ficaram danificados.