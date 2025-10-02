Ultradireita alcança 1° lugar em pesquisa na Alemanha

O SPD permaneceu inalterado, enquanto o Partido Verde subiu um ponto percentual e o A Esquerda também se manteve estável. Se a eleição fosse hoje, o BSW e o FDP estariam abaixo do limite de 5% para que um partido consiga obter uma cadeira no Bundestag (Parlamento alemão).

Popularidade do governo em baixa

A pesquisa também avaliou a satisfação dos alemães com o governo federal sustentado pela coalizão entre CDU/CSU e o SPD.

O índice permanece baixo: três em cada quatro eleitores, ou 77%, estão pouco ou nada satisfeitos com o trabalho da coalizão. Apenas 20% estão satisfeitos ou muito satisfeitos. De acordo com os dados, estas são as avaliações mais baixas desde que o governo assumiu o poder em maio. A AfD, porém, se beneficia da avaliação ruim do governo.

Pouco antes do 35º aniversário da Reunificação da Alemanha, nesta sexta-feira, a pesquisa indica que 61% estão muito satisfeitos ou satisfeitos com a reunificação da Alemanha, enquanto 34% estão pouco ou nada satisfeitos.

Nos estados do oeste da Alemanha, 64% estão muito satisfeitos ou satisfeitos com 31% menos ou nada satisfeitos. Já nos estados do leste da Alemanha – que formavam a antiga Alemanha Oriental –, apenas 50% se dizem satisfeitos a muito satisfeitos, e quase o mesmo número (46%) estão pouco ou nada satisfeitos.