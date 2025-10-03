35 anos após Reunificação alemã, desigualdade persiste no Leste - Quem nasceu depois de 1990 nos estados da antiga Alemanha Oriental não viveu um país dividido, mas tem sua vida marcada por essa divisão, aponta relatório encomendado pelo governo.A encarregada do governo federal para o Leste Alemão, Elisabeth Kaiser, de 38 anos, é natural de Gera, na Turíngia. Quando ela nasceu, em 1987, a Alemanha ainda estava dividida. O Muro de Berlim caiu dois anos depois, e, em 3 de outubro de 1990, a Alemanha Oriental foi sepultada de vez.

"Não vivi conscientemente a época da Reunificação, mas as histórias contadas pelos meus pais e avós me moldaram", escreve Kaiser em seu relatório anual, apresentado nesta quarta-feira (1º/10) em Berlim, antevéspera do Dia da Unidade Alemã, o feriado nacional da Alemanha. Este é o primeiro relatório de Kaiser, que assumiu o cargo em maio de 2025, quando o novo governo alemão foi formado.

No balanço atual, a cientista política e social afiliada ao partido social-democrata SPD analisa como os jovens vivenciam a Alemanha, há 35 anos reunificada. E a pergunta no título já sugere que há diferenças entre os lados ocidental e oriental: "Crescemos em unidade?"