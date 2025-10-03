Apple atende a Trump e remove aplicativos que alertam migrantes sobre batidas do ICE - Alegando riscos à segurança de agentes, Casa Branca orientou empresa a desativar ICEBlock e outros apps usados por migrantes para fugir de autoridades.Atendendo a um pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a Apple removeu o ICEBlock – o aplicativo mais usado entre migrantes para rastrear as batidas do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE, na sigla em inglês) – e outros softwares da App Store.

O anúncio foi feito pela companhia nesta quinta-feira (02/10). O ICEBlock alerta usuários sobre a presença de agentes do ICE nas imediações, dando-lhes tempo útil para evacuar imigrantes que possam vir a ser detidos pelas autoridades.

O combate à imigração ilegal tem sido uma das principais políticas domésticas de Trump desde que ele voltou à Casa Branca, em janeiro deste ano. Mas há relatos de que os agentes do ICE, muitas vezes mascarados ou a bordo de veículos não identificados, também detiveram pessoas com green card, em posse de um visto válido ou ativistas pró-palestinos.