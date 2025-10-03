Drones provocam cancelamento de voos no aeroporto de Munique - Violação do espaço aéreo provocou cancelamento ou desvio de rota de mais de 30 voos e afetou cerca de 3 mil passageiros. Incidente é o mais recente de uma série de incursões de drones na Europa atribuídas à Rússia.O aeroporto de Munique, na Alemanha, voltou a funcionar normalmente na madrugada desta sexta-feira (03/10, horário local) após ter suas atividades interrompidas em decorrência do avistamento de drones na noite anterior, levando ao cancelamento ou desvio de rota de mais de 30 voos e deixando cerca de 3 mil passageiros à deriva.

O episódio é o mais recente de uma série de eventos semelhantes em aeroportos na Europa. Dinamarca e Noruega também suspenderam voos nos últimos dias por temer riscos à aviação civil decorrentes de drones não identificados que sobrevoaram a região. Outros países europeus também registraram violações recentes de seu espaço aéreo por drones.

A Rússia, que tem sido apontada como suspeita, nega que esteja por trás das ações. Ao comentar o assunto na quinta-feira, antes do fechamento do aeroporto de Munique, o presidente russo Vladimir Putin brincou que não enviaria mais drones à Dinamarca.