Em ultimato, Trump dá até domingo para Hamas aceitar plano de paz - Presidente americano alertou que, caso contrário, "o inferno se abaterá como nunca antes" sobre o grupo islâmico palestino.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (03/10) que concedeu ao Hamas um prazo até o próximo domingo, às 18h no horário de Washington (19h em Brasília), para aceitar o plano de paz que o republicano propôs para a Faixa de Gaza, caso contrário, ele alertou que "o inferno se abaterá como nunca antes" sobre o grupo islâmico palestino – considerado uma organização terrorista pela UE e os EUA, entre outros países.

Trump apresentou seu plano inicialmente a líderes e autoridades de Egito, Indonésia, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, Paquistão, Catar e Emirados Árabes Unidos, à margem da Assembleia Geral da ONU na semana passada.

Os mediadores Catar e Egito compartilharam o plano de 20 pontos com o Hamas na noite de segunda-feira, depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, compareceu ao lado de Trump na Casa Branca e endossou o documento, dizendo que ele atendia aos objetivos de guerra de Israel.