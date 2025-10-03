Estudo nos EUA sugere proteção de rebanho de vacina contra HPV

O HPV é a infeccção sexualmente transmissível mais comum do mundo. Vacinas contra certas cepas do HPV existem há quase duas décadas, e os resultados apontam para uma consequente redução dos casos de câncer cervical em todo o mundo.

Atualmente, os EUA aplicam uma vacina nonavalente, que protege contra nove cepas do HPV que, juntas, são responsáveis por 90% dos casos de câncer cervical. Outros países utilizam vacinas adaptadas a duas ou quatro variantes – a última é o tipo adotado do Brasil.

"Nosso estudo demonstra evidências de imunidade coletiva contra o HPV causador do câncer cervical em uma comunidade e em um contexto de altas taxas de vacinação e uma estratégia de vacinação neutra em termos de gênero, ou seja, vacinação de meninos e meninas", disse uma das autoras do estudo, a pediatra Jessica Kahn, do Albert Einstein College of Medicine, em Nova York.

A comunidade à qual Kahn se refere é um grupo específico de mulheres com maior risco de infecção pelo HPV, com quase 80% tendo tido dois ou mais parceiros sexuais do sexo masculino e mais da metade tendo sido diagnosticada com uma doença sexualmente transmissível (DST).

A análise de quase 20 anos de dados do grupo mostra que as infecções por HPV diminuíram substancialmente com o imunizante. No caso das mulheres que tomaram vacinas bivalentes, que têm como alvo duas cepas, houve uma redução de 98% na infecção.

Como os comportamentos sexuais do grupo de estudo tiveram pouca alteração, isso significa que as vacinas contra o HPV são as prováveis responsáveis pela redução das taxas de infecção, inclusive entre mulheres não vacinadas. Mesmo sem proteção imunológica, esse grupo observou uma redução de 75% na infecção pelas cepas cobertas pela vacina bivalente.