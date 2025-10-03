EUA dizem ter matado quatro em novo ataque a barco no Caribe

O secretário informou que a ação "ocorreu em águas internacionais na costa da Venezuela, enquanto o navio transportava quantidades substanciais de narcóticos com destino aos Estados Unidos para envenenar" os americanos. "Esses ataques continuarão até que cessem os ataques contra o povo americano!", acrescentou.

"Nossos serviços de inteligência, sem dúvida, confirmaram que este navio estava traficando narcóticos", afirmou, sem fornecer evidências, o secretário de Defesa, que havia recebido de Trump a denominação secundária de "secretário da Guerra" – legalmente, a classificação só pode ser modificada com aval do Congresso americano.

Trump afirmou, também sem apresentar provas, em uma postagem que o barco tinha drogas suficientes para matar de 25 mil a 50 mil pessoas.

Pelo menos 21 mortos

Este ataque se soma aos outros quatro que os Estados Unidos, segundo a contagem do próprio presidente Donald Trump, realizaram desde setembro contra supostos navios de tráfico de drogas no Caribe, três deles perto da Venezuela e outro perto da República Dominicana. O número de mortos até o momento é de pelo menos 21.

Os ataques foram alvo de críticas, em parte porque o governo americano inicialmente não forneceu nenhuma explicação sobre a base legal para as operações, que, segundo os críticos, equivalem a execuções extrajudiciais em águas internacionais.