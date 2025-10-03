Hamas aceita libertar todos os reféns israelenses - Grupo anunciou que também aceita abrir mão do poder na Faixa de Gaza. No entanto, afirmou que alguns elementos do plano de paz de Trump requerem novas negociações.O grupo islâmico palestino Hamas anunciou nesta sexta-feira (03/10) que aceita libertar todos os reféns israelenses sob os termos expressos no plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, e indicou disposição de negociar os outros detalhes do plano do presidente americano para um acordo de paz.

O grupo anunciou que, além da libertação dos reféns aceitará abrir mão do poder na Faixa de Gaza. No entanto, afirmou que alguns elementos exigem novas negociações.

O anúncio foi divulgado no mesmo dia em que Trump deu um ultimato, concedendo ao Hamas um prazo até o próximo domingo, às 18h no horário de Washington (19h em Brasília), para aceitar o plano de paz proposto por Washington para a Faixa de Gaza, caso contrário, ele alertou que "o inferno se abaterá como nunca antes" sobre o grupo islâmico palestino – considerado uma organização terrorista pela UE e os EUA, entre outros países.