Merz pede a alemães união para lidar com autocracias e nova ordem econômica

Segundo o premiê, a Alemanha vive um "momento talvez decisivo" em sua história recente, e por isso é preciso investir em Defesa. "Novas alianças de autocracias estão se formando contra nós e atacando a democracia liberal como estilo de vida", pontuou, apontando ainda para a polarização na sociedade provocada por anos de "migração irregular descontrolada".

Para lidar com esses desafios, Merz disse que é preciso se concentrar "no que realmente importa" e olhar com confiança para o futuro. Esta tarefa, ponderou, cabe também aos alemães. "Nós – isso significa todos os alemães", ressaltou. "Nós defendemos nosso jeito de viver neste mundo mais áspero – não como alemães ocidentais ou orientais, e sim como alemães."

A Alemanha, frisou, precisa continuar a ser uma nação democrática, europeia, regida pelo Estado de Direito e forte do ponto de vista econômico e social – algo que requer separação de Poderes, órgãos para controlá-los e a liberdade de expressão, de imprensa, artística, acadêmica, religiosa e de escolha profissional. "A democracia é a disputa pública. Quando ouvimos que há discussão e embates, então o que estamos ouvindo é a democracia."

Recado a Trump

Merz também aludiu à guerra comercial deflagrada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, embora não o tenha citado nominalmente. "A ordem econômica global está sendo reescrita. Barreiras tarifárias estão sendo erguidas e os egoísmos estão crescendo. Talvez também por isso tenhamos nos tornado mais fracos economicamente", disse.

Por outro lado, mudanças tecnológicas também estariam desafiando a Alemanha. O líder conservador criticou o que chamou de "constrangimento" estatal contra o setor produtivo e defendeu a reforma do Estado de bem-estar social.