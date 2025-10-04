Como a Alemanha quer lidar com a ameaça dos drones

Por que a Alemanha se sai tão mal quando o assunto é defender-se de drones? Por um lado, é uma questão de equipamento: usar caças para abater drones invasores, como fez a Polônia em meados de setembro, é possível, mas caro – e também perigoso, caso eles estejam sobre uma região habitada.

À espera do Skyranger da Rheinmetall

Tal tarefa seria melhor confiada ao tanque antiaéreo Skyranger 30, da Rheinmetall, que pode ser mobilizado rapidamente e é capaz de combater enxames de drones. As Forças Armadas alemãs adquiriram 19 desses equipamentos, mas eles só serão entregues a partir de 2027. E especialistas militares afirmam que a quantidade é insuficiente.

O antecessor do Skyranger 30, o Gepard, foi rejeitado pelas Forças Armadas alemãs há anos e acabou sendo repassado à Ucrânia, que o usa com impressionante eficiência para repelir ataques de drones russos.

Além de bloqueadores de sinal, alguns drones também são úteis na tarefa. As Forças Armadas ganharam recentemente drones interceptadores de fabricação alemã que usam redes para "capturar" aparelhos inimigos.

"Precisamos chegar a uma defesa com mais camadas, em que há diferentes possibilidades de abater ou derrubar drones – contramedidas eletrônicas, medidas cinéticas e também de baixa tecnologia, como lançadores de redes", pontua Ulrike Franke, do Centro Europeu para Relações Exteriores (ECFR).