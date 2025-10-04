Egito reabre uma das maiores tumbas do Vale dos Reis

O que se sabe sobre a tumba do faraó Amenhotep 3º

A tumba possui um corredor em declive de 36 metros de comprimento e 14 metros de profundidade sob o Vale dos Reis. Há uma câmara principal de sepultamento para o rei e outras duas câmaras para as rainhas Tiye e Sitamun.

Diferentemente de outras tumbas antigas no Vale dos Reis, ela não está totalmente decorada, informou Ismail – o sítio histórico foi descoberto em 1799, durante o domínio napoleônico, e seu conteúdo, inclusive o sarcófago, acabaram saqueados ao longo dos anos.

O sítio histórico fica em uma colina no lado ocidental do rio Nilo, na margem oposta à cidade de Luxor, e é "decorado com pinturas murais que figuram entre as mais belas dentre as que sobreviveram nas tumbas reais da 18ª Dinastia", segundo a missão do Japão na Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Os murais exibem Amenhotep 3º com um grupo de deuses antigos egípcios, e a câmara de sepultamento contém inscrições de cenas do Livro dos Mortos – uma coleção de feitiços para guiar os mortos pelo submundo.

Os trabalhos de restauração mobilizaram mais de 260 especialistas, entre restauradores, pesquisadores e técnicos.