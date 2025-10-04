Israel mantém ataques em Gaza apesar de apelo de Trump

Os ataques aconteceram após o Hamas ter anunciado que está disposto a libertar todos os reféns, de acordo com o plano de Trump, e ter pedido o início de "negociações imediatas através dos mediadores" para discutir os detalhes de um acordo de paz para o conflito.

Trump comemorou a decisão do grupo em um vídeo postado em suas redes sociais e aplaudiu estar "perto de conseguir" que a guerra na Faixa de Gaza termine. Além disso, ele exigiu que Israel cessasse imediatamente os bombardeios no enclave palestino para poder dar lugar à libertação dos reféns que continuam sob custódia do Hamas.

Líderes mundiais pedem fim dos combates

O anúncio foi bem recebido por diversos líderes mundiais. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, ressaltou que o momento deve ser aproveitado e destacou que um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns estão mais perto do que nunca.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que agora seria a hora de se fazerem "progressos decisivos em direção à paz". O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, também defendeu o fim imediato dos combates e declarou que essa seria "a melhor chance para a paz". O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, frisou que a posição do Hamas é um "significativo passo em frente" e pediu que todas as partes implementem o acordo sem demora.

O Egito, mediador entre Israel e o Hamas, saudou a aceitação do grupo palestino a "princípios-chave do plano" para o fim do conflito. "O Egito expressa a sua esperança de que este desenvolvimento positivo leve todas as partes a assumir o nível de responsabilidade, se comprometendo a implementar o plano de Trump no território", destacou o ministério do Exterior egípcio.